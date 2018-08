Schlosspark trocknet aus: Keiner ist zuständig

„Ein Naturdenkmal stirbt!“ Alarm schlägt Alfred Artmäuer, Bürgermeister in Günselsdorf, in dessen Ortsgebiet der Schlosspark der Nachbargemeinde Schönau teilweise liegt. Die Gerinne in der herrlichen Grünanlage wurde bisher über einen Werkskanal gespeist, die Abzweigung des Wassers aus der Triesting regelte eine Wehr. „Da diese aber für die Stromerzeugung nicht mehr benötigt wurde, hat die Republik sie 2001 zum Naturzustand erklärt“, so Artmäuer. Seither fühle sich niemand für deren Erhaltung zuständig. Die Folge: „Die Anlage ist kaputt, es fließt kein Wasser in den Park.“