Merkel vom Stau in das Festspielhaus

Doch der dichte Verkehr rund um die übervölkerten Seen des Salzkammerguts wären der deutschen Kanzlerin fast zum Verhängnis geworden und sie hätte den Empfang mit Präsidentin Helga Rabl-Stadler und Intendant Markus Hinterhäuser verpasst. Verpasste sie aber nicht. Sie kam nur später — und zwar so sehr, dass der geplante einstündige Empfang in fünf Minuten abgehandelt war, um rechtzeitig in die Oper zu kommen.