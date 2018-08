Feuerwehr rettete Katze von überhitztem Balkon

Seit Sonntagvormittag hatten Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in Wels das verzweifelte Miauen einer offenbar erschöpften Katze gehört. Das Tier saß nämlich auf einem überhitzten Balkon fest, seine Besitzer waren nicht daheim. Zwar hatten sie einen Sonnenschirm aufgespannt, doch weil sich der Balkon unter einem Glasdach befand, war es dort sehr heiß. Am Nachmittag riefen die Nachbarn dann die Polizei und Feuerwehr zu Hilfe, verhinderten damit ein Tierdrama.