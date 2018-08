Kürbisernte so früh wie noch nie...

So ist es derzeit, dass die Zwetschken früh, erntebereit, prall und aromatisch vom Baum lachen - während sich gleichzeitig die ersten Blätter schon verfärben wie im Herbst. Und die Kürbisernte wird, wie die Kammer auch sagt, heuer so früh beginnen wie überhaupt noch nie. „wir rechnen ab Mitte August damit, früher wurde sie mit Ende August schon als ,früh’ gewertet“, so Fachleute. Macht ihm die derzeitige Hitze nichts? „Nicht mehr in diesem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, sie sollte sich kaum mehr auf den Ertrag auswirken.“