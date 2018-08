Deutscher (57) stürzte in Klettersteig ab

Der 57-Jährige war gemeinsam mit einem Begleiter am Klettersteig „Hias“ unterwegs. Gegen 10:45 Uhr befanden sich die beiden Männer ungefähr im letzten Drittel des Steigs, als der 57-Jährige abrutschte und in den Bandfalldämpfer seiner Klettersteigsicherung stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an den Armen und Beinen zu.