Junge Kärntnerin erobert die Nascar-Welt

Von da an ging es steil bergauf! „Seit einem Dreivierteljahr liefert Alina top Zeiten in allen Trainingseinheiten für die Euro-Nascar-Serie und könnte dort schon ab der nächsten Saison im Cockpit eines rund 500 PS starken Boliden sitzen“, blickt Manager Wagner positiv in die Zukunft. Unterstützt wird die rasante Kärntnerin vor allem durch die Österreichische Sporthilfe und durch ein Crowfunding-Projekt auf: www.ibelieveinyou.at