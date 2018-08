Zu heiß: Frankreich muss Reaktoren herunterfahren

Wegen der anhaltenden Hitzewelle hat der staatliche französische Energiekonzern EDF zwei Atomreaktoren heruntergefahren. Die Maßnahmen betreffen die Reaktoren 1 des Kraftwerks Saint-Alban und 2 des Kraftwerks Bugey an der Rhone im Osten des Landes. Das Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein musste aus demselben Grund seine Leistung drosseln.