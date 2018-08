„ÖGB und Arbeiterkammer sollten vom Gas runter!“

Flexibilisierung enorm wichtig

Stichwort 12-Stunden-Tag - was sagen Sie zur ganzen Debatte? „Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist absolut notwendig. Es ist unglaublich, wie manche krampfhaft versuchen, bewusst Falschmeldungen zu lancieren. Es geht in keinster Weise um die Einführung der 60-Stunden-Woche oder die Ausdehnung der Normalarbeitszeit. Es geht einfach darum, zeitgemäße Modelle zu ermöglichen und damit einen rechtskonformen Zustand herzustellen.“ Es gebe Situationen, welche Mehrarbeit erfordern - beim Bauern am Feld, bei den Ärzten im Operationssaal, in der Industrie bei einem wichtigen Auftrag, am Bau und auch in der Gastronomie - bei einer Hochzeit oder anderen Feierlichkeiten. „Der Punkt dabei ist, dass die Mitarbeiter sehr wohl diese Notwendigkeit einsehen und auch bereit sind, die Arbeit zu leisten. Bis dato stand der Unternehmer aber mit beiden Füßen im Kriminal. Es hagelte Strafen, die niemanden - weder dem Mitarbeiter und ganz besonders nicht dem Gast und schon gar nicht dem Unternehmer - nützen. Daher runter vom Gas liebe Gewerkschafter und auch ein wenig Verständnis für praxisgerechte Modelle“, appelliert Hackl in Richtung ÖGB und Arbeiterkammer.