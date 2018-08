Heiß und sexy! So geht‘s auf der Donauinsel ab

Beachvolleyball backstage! Heiße Matches am Platz, kesse Kurven am Rand davon, plauderwillige Promis auf der Krone-Lounge. Michael Fally hat sich beim Beachvolleyball-Major auf der Wiener Donauinsel umgeschaut und sich unter anderem mit „Mode-Göttin“ Marina Hörmanseder und „Panther“ Michi Konsel unterhalten. Der Mega-Event ist in jeder Hinsicht eine heiße Angelegenheit.