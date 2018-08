Autobahnlärm schädigt Gesundheit der Bürger

„Die vorhandenen Lärmschutzmaßnahmen sind als nicht ausreichend zu beurteilen“, sagt DI Werner Kaufmann in seinen Gutachten für die Gemeinden Kuchl und Bad Vigaun. Erst 2009 waren hier neue Lärmschutzwände aufgestellt worden. Fazit: Ein Drittel davon ist in Bad Vigaun bereits so kaputt, dass die Wände ausgetauscht werden müssen. Einer der Gründe: Mangelnde Wartung durch die ASFINAG.