Grazer hat 350.000 Euro an Parkstrafen gesammelt

Ab fünf Übertretungen wird es teurer

So kommt es zu der so unfassbaren Summe: 25 Euro zahlt man bei Parkvergehen laut Straßenverkehrsordnung (Halten im Parkverbot etwa), 24 Euro bei Vergehen in den Grazer Parkzonen. Dazu kommen dann noch 35 Euro für die Anonymverfügung und 50 Euro für die Strafverfügung. Dazurechnen muss man auch Kosten für die Exekutionen usw. Jeweils nach fünf Parkübertretungen erhöhen sich die Beträge um acht Euro.