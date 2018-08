Mautstelle in Schönberg: Mensch oder Maschine?

In den vergangenen 50 Jahren hat sich einiges getan bei der Mautstelle Schönberg. Seit 1968 sind nicht nur die Spuren von elf auf 26 angewachsen, auch der Verkehr an der Mautstelle ist deutlich mehr geworden. In den Sommermonaten kann es vorkommen, dass bis zu 3250 Fahrzeuge in einer Stunde pro Richtung durch die Mautstelle in Schönberg fahren.