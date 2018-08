Auto durchbrach Zaun und landete in Garten

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in St. Nikolai: Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus Feldkirchen kam in einer Kurve von der Ossiacher Tauern Straße ab, fuhr in eine Wiese, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kam erst in einem Hausgarten vor einem Holzstapel zum Stillstand. In Feistritz im Rosental forderte eine Kollision zwischen zwei Pkw vier Verletzte.