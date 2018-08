Walser soll neuer Tiroler WK-Präsident werden

Übergabe Mitte November

Und wie geht es dann weiter? Die Übergabe in der Kammer soll dann im Zuge des Wirtschaftsparlamentes Mitte November erfolgen. Erste Gespräche zwischen Hörl und Bodenseer in diese Richtung soll es bereits gegeben haben. Der noch amtierende Präsident, der ja bis 2020 gewählt ist, soll sich Bedenkzeit erbeten haben. Das offizielle Prozedere soll noch in der ersten Augusthälfte bekannt gegeben werden.