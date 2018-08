Statt ins Gymnasium ging es zu den Jungbullen

„So eine Chance zu bekommen - da geht ein Traum in Erfüllung“, verrät Ingolitsch, der im zweiten Jahr bei den Jungbullen arbeitet. Dabei war er drauf und dran, sich in anderer Funktion mit Jugendlichen zu beschäftigen. „Ich hatte eine fixe Lehrstelle im Gymnasium in St. Johann“, erklärt der Magister in Naturwissenschaften.