Die Stadt Graz kauft sich den Thalersee

25 bis 30 Millionen Euro will die Stadt Graz für die Attraktivierung des Plabutsches per Seilbahn und des Gasthauses am Thalersee in die Hand nehmen. Der Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl will nun gar den ganzen See kaufen und auf Vordermann bringen. Der See gehört den Bundesforsten, also dem Bund.