Ein Indianer und die erste große Shoppingtour

Der einzige Crack mit Gepäck war demnach Neo-Torjäger Colton Yellow-Horn. „Zum Glück ist alles gut gegangen“, grinste der stämmige Kanadier, der außergewöhnliche Wurzeln hat. „Ich bin ein so genannter Blackfoot-Indianer, einer der Ureinwohner meines Landes“, grinst der 31-Jährige, der in Brocket in einem Reservat aufgewachsen ist. „Ich hab dort alle Traditionen gelebt und erlebt.“ Nun begann in Graz sein neues Abenteuer: „Mein Ziel ist klar: Ich will in die Play-offs!“