Andreas Herzog wird Teamchef von Israel

Legendäres Tor am 27. Oktober 2001

Der ehemalige Bayern- und Bremen-Legionär erlangte in Israel spätestens am 27. Oktober 2001 einen großen Bekanntheitsgrad. Damals erzielte Herzog im Ramat-Gan-Stadion von Tel Aviv in der 92. Minute aus einem Freistoß das 1:1 für ein stark ersatzgeschwächtes ÖFB-Team gegen Israel - dadurch schaffte es Österreich und nicht Israel ins WM-Play-off, scheiterte dort aber klar an der Türkei.