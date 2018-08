Aufregung um Vassilakous Citymaut-Studie

Um besonders Pendler in die Öffis zu zwingen, hat Vassilakou diesen Frühling wieder die Citymaut aufs Tapet gebracht - und eine Studie über die Auswirkungen in Auftrag gegeben. Jetzt wurden erste Ergebnisse präsentiert. Obwohl die Verkehrsstadträtin am liebsten alle Autofahrer ab der Stadtgrenze zur Kasse bitten möchte, gehen die Erhebungen der MA 18 (Stadtentwicklung) von einer Einfahrgebühr ab dem Gürtel aus - was natürlich auch viele Wiener in der Brieftasche treffen würde.