Die Suche nach dem Gold startet erneut

Jetzt also ein neuer Versuch in Schellgaden, wo sich auch das Almengebiet Gontal befindet. Die australische Firma teilt das Projekt in zwei Bereiche auf: Schellgaden Nord, welcher sich über 69 k erstreckt und Süd (31 k). Der Muhrer Bürgermeister Sepp Kandler weiß dazu: „Die Bohrungen wären ähnlich wie in Rotgülden. Die Eingriffe in die Landschaft und die Natur halten sich sehr in Grenzen, weil die Löcher nur ein paar Zentimeter Durchmesser haben.“ Diese gezogenen Kerne werden auf ihren Goldgehalt untersucht, erst dann stellt sich heraus, ob sich ein Abbau auch lohnen würde. „Wenn es tatsächlich soweit kommen würde, muss alles auf den Tisch gelegt werden. Dann zählt die Faktenlage und es wird nicht aufgrund von Emotionen heraus entschieden“, sagt der Ortschef.