Schwertransport: 340 Tonnen rollen durchs Land

20 Stunden Fahrzeit werden die zwei XXL-Schwertransporter - sieben Meter breit und 34 Meter lang - für die 278 Kilometer vom burgenländischen Nickelsdorf bis ins obersteirische Pöls-Oberkurzheim brauchen. Laut Asfinag ist in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag jeweils von 22 bis 6 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, das Überholen nur an wenigen Stellen möglich. In der Steiermark führt die Route entlang der S 6 vom Semmering bis Judenburg; am Donnerstag wird tagsüber am Parkplatz Ganzsteintunnel bei Mürzzuschlag pausiert.