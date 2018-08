Vögele ist insolvent - 200 Steirer zittern um Jobs

Der Schock in Kalsdorf sitzt tief. Hier, in der Feldkirchenstraße 24, hat die Modekette Vögele ihren Firmensitz. Die Pleitenachricht hat die Mitarbeiter am Dienstagvormittag wie ein Keulenschlag getroffen. Beim „Krone“-Lokalaugenschein ist von ihnen nur ein kurzes „Wir dürfen nichts sagen“ zu hören. Dass sie mitgenommen sind, sieht man ihnen deutlich an. Bis zuletzt hatten sie auf einen Investor gehofft, doch den gab’s letztlich nicht.