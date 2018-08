Blutiges Beziehungsdrama: Schüsse auf Wohnungstüre

Szenen wie in einem Horrorfilm in der Nacht auf Dienstag in Wien-Donaustadt. Eine 27-Jährige alarmierte die Polizei: Ihr wild gewordener Ex-Freund stand vor der Wohnungstüre - er brüllte herum und hatte eine Waffe. Als ihm die Frau die Türe nicht öffnen wollte, griff der ebenfalls 27-Jährige zur Faustfeuerwaffe und drückte ab.