Frecher Geißbock auf gemütlicher Shopping-Tour

Da staunten die Besucher des Geschäfts Intersport Okay bei der Talstation des Stubaier Gletschers in Tirol nicht schlecht, als sich plötzlich ein Geißbock zu ihnen gesellte und in der Filiale seine Runden drehte. Ging er auf Shopping-Tour oder wollte er einfach der Hitze entfliehen und war daher auf der Suche nach einem kühlen, schattigen Platz? Man weiß es nicht genau, aber Fakt ist: Der große Geißbock zog die Blicke auf sich.