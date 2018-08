Ötztal Classic: 87 Oldtimer touren durch Tirol

Dreitägiges Event

Erstmals wird die Tour des Oldtimerclubs Ötztal als dreitägige Veranstaltung durchgeführt. Am Donnerstag steht eine kurze Etappe nach Imst auf dem Plan, ehe am Freitag mit der „Ötztalrunde“ die ersten Highlights folgen: Erst müssen die Nostalgie-Fahrzeuge in Sölden die Gaislachkogel-Mittelstation auf 2200 Metern Seehöhe erklimmen, anschließend werden das Restaurant und „James Bond“-Drehort „Ice Q“ sowie das neue 007-Museum besucht.