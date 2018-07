Drogensüchtiger Obdachloser beging 24 Coups

Staatsanwaltschaft ordnete Festnahme an

Von der Staatsanwaltschaft Wels wurde eine Festnahmeanordnung erteilt. Der 35-Jährige, der sich überwiegend geständig zeigte, konnte am 23. Juli 2018 in Wels angetroffen und festgenommen werden. Danach wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt.