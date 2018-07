Zeitreise: Blutrünstige Kämpfer erobern Ehrenberg

An die 20.000 Besucher

Jahr für Jahr locken die Ritterspiele an die 20.000 Besucher in die Außerferner Burgenwelt. Aber was macht diese lange Zeitreise in die Vergangenheit so besonders? Ganz einfach: Das Spektakel findet an einem historischen Originalschauplatz statt. Ehrenberg galt seinerzeit als eine der bedeutendsten Grenzanlagen in Europa und war deshalb immer wieder Mittelpunkt heftiger Gefechte und Auseinandersetzungen. So wie die berühmte Schlacht um Ehrenberg im Jahr 1546, als fremde Truppen die Burg im Sturm erobert hatten.