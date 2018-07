Rentnerin fordert betreutes Wohnen

„Ich wäre nicht hierhergezogen, wenn es das Angebot des betreuten Wohnens nicht gegeben hätte“, so die Betroffene im Gespräch mit der „Krone“. Sie fordert nun eine Verbesserung der Lage, denn derzeit könne man nur eine Putzfrau über das benachbarte Pflegeheim des Hilfswerks am Ing.-Alois-Schwarz-Platz anfordern. Die Stadt solle doch endlich aktiv werden, meint die rüstige Dame weiters. Der Haken: Die Wohnhausanlage ist ein Projekt der Neuen Eisenstädter Siedlung und steht in keinem Zusammenhang mit der Gemeinde.