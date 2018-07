Ärger über Parksituation und Baustelle in Steyr

„Krone“: Braucht man am Stadtplatz mehr Parkplätze?

Limberger: Ich denke nicht, dass da jetzt noch groß am Konzept gerüttelt wird. Durch die Garage wurden 260 Stellplätze in unmittelbarer Nähe zum Stadtplatz geschaffen. Die Leute müssen sich erst dran gewöhnen, aber dass ich mich freiwillig auf den Stadtplatz staue, damit ich mir schnell eine Zeitung oder Zigaretten in der Trafik kaufen kann, kann ich mir nicht vorstellen.