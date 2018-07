Mann in Wald gelockt und ausgeraubt

Kennen gelernt hatten sich das Opfer und die 23-Jährige vor einigen Jahren über ein Online-Dating-Portal. Dann riss der Kontakt plötzlich ab. Aber man trennte sich offenbar nicht im Guten. Über das, was damals genau geschah, wollte die nun in einem Sozialberuf arbeitende Frau am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht allerdings nicht sprechen.