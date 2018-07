Beim Canyoning durch Sprung ins Wasser verletzt

Es war schon Mittag, als es zu dem Unglück kam. Die Deutsche wollte, so wie die anderen Tourteilnehmer, von einem Felsen sieben Meter ins Wasser hinunterspringen. Sie kam aber so unglücklich im kühlen Nass auf, dass sie sich schwer verletzte. Die Frau wurde schließlich per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Salzburg geflogen.