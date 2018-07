Özil-Berater kontert Hoeneß: „Schande für Bayern“

Nach der scharfen Kritik von Uli Hoeneß in Richtung Mesut Özil hat dessen Berater Erkut Sögüt den Präsidenten von Bayern München attackiert. „Die Kommentare von Herrn Hoeneß verfehlen den eigentlichen Sinn komplett. Er versucht die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema, dem Rassismus und der Diskriminierung in Deutschland, abzulenken“, sagte Sögüt dem Internet-Portal Goal am Montag.