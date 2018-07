Endlich setzt sich das Badewetter durch

Am Dienstag sollen die Temperaturen bereits an der 30-Grad-Marke kratzen. Etwas Erfrischung könnte ein lebhafter Nordwest-Wind mit Böen bis zu 30 km/h bringen. Am Mittwoch dann ein ähnliches Bild: Außerhalb der Berge ist es sehr freundlich mit bis zu zwölf Sonnenstunden und 30 Grad Celsius.