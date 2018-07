Junge Programmierer erobern Salzburg

Großer Gewinner des „mYouth Continental App Camp Europe“ ist Psychologiestudent Manuel Kraus. Um seine Idee umzusetzen, Menschen mit moderner Technologie zu helfen, damit sie besser mit Stress umgehen können, hat er sich die Programmiersprache Python selbst beigebracht und seinen „PocketCoach“ programmiert. Im Rahmen des Camps, das im Techno-Z in Salzburg stattfand und vom Tourismusverband Salzburg sowie von UNIMARKT unterstützt wurde, konnte er sich vier Tage lang mit Programmierern aus ganz Europa austauschen und an einem europaweiten Netzwerk teilnehmen. Als nächster Schritt hat er nun die Teilnahme an einem mehrtägigen Business Training, gemeinsam mit den mYouth AppCamp-Gewinnern aus Asien und Afrika, gewonnen.