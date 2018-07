Tennis-Idol mit viel Herz

Mit vollem Einsatz: Von halb zehn in der Früh bis knapp 14 Uhr nahm sie am Platz die Nachwuchs-Asse unter die Lupe, am Nachmittag gab sie den Trainerinnen des Verbandes noch wertvolle Tipps für die Ausbildung. So einen Service gibt’s nur in der Steiermark! „Hier arbeitet jeder mit Herz und Euphorie für Tennis, obwohl er das gar nicht müsste. So eine Unterstützung ist perfekt. Ich hab damals im Leistungszentrum von Trainings mit einer Barbara Paulus zum Beispiel profitiert, das hat mich motiviert. Darum sind auch jetzt die Idole enorm wichtig.“ Sprach’s - und überreichte den jungen Spielerinnen Souvenirs aus Wimbledon. Herzlich!