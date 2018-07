„Graffiti-Künstler“ in Innsbruck festgenommen

Am Samstag gegen 20.55 Uhr hat eine Polizeihundstreife bei einem Kontrollgang in der Feldstraße in Innsbruck zwei Personen beim Graffiti-Sprühen auf frischer Tat erwischt. Die zwei Burschen aus Deutschland (25 und 27) wurden vorläufig festgenommen. Bei den Personsdurchsuchungen konnten zum Teil gebrauchte Spraydosen und Arbeitshandschuhe sowie diverse Utensilien zum Sprayen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Männer werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.