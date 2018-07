Osttirol: Gottesdienst im Gedenken ans Hochwasser

Nach andauerndem Regen brach am 4. September 1965 die Isel in St. Johann aus, teilte sich und stieß auf Gasthof und Kirche. Deren dicken Mauern brachen. Als erstes galt es Menschen zu retten; was mit vielen Mühen und Wagemut gelang. So manches Gebäude überstand die Flut nicht. Hubschrauber bargen die Überlebenden.