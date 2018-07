Bundesweite Fahndung hatte Erfolg: Mann gefasst

Der 51-Jährige aus Oberösterreich steht im Verdacht in den Monaten April und Mai mehrere Einschleichdiebstähle in Geschäfte begangen zu haben. Dabei entwendete er aus den Lager-, Büro- und Mitarbeiterräume die dort befindlichen Geldbörsen der Angestellten. Nach einer bundesweiten Fahndung konnte der Mann am 20. Juli 2018 von Beamten der Polizeiinspektion Liezen festgenommen werden. Er wurde der Staatsanwaltshaft Leoben zur Anzeige gebracht. Diese ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.