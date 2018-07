Hilferuf an Österreich: „Unterstützen Sie Georg!“

Der Fall ist von Vorarlberg bis ins Burgenland bekannt! Beim an Muskelschwund leidenden Georg Polic aus Sankt Radegund bei Graz wird eine sündteure Behandlung (pro Injektion 77.000 Euro) nicht durchgeführt. Der Zwölfjährige leidet an „Spinaler Muskelatropie“, die zu Lähmung und stark verkürzter Lebenserwartung führt. Auch vor Gericht ist die Familie zwei Mal abgeblitzt, daher wendet sich Anwältin Karin Prutsch in einem Video an die gesamte österreichische Bevölkerung ...