Anonymer Held zahlt Zeche für geistig Behinderte

Die Kinder kehrten in das Gasthaus der Bildungsstätte St. Wolfgang im bayerischen Straubing ein, um sich mit Speis und Trank zu stärken. Als die drei Betreuerinnen die dafür in Rechnung gestellte Summe begleichen wollten, sagte der Kellner nur: „Ist schon erledigt“. Dazu legte er einen Zettel auf den Tisch, auf dem geschrieben stand: „Vielen Dank, dass Sie sich so toll um diese außergewöhnlichen Kinder kümmern!“