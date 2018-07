Sportartikel geraubt: Täter zogen sich im Wald um

Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch ein Sportgeschäft im steirischen Gleisdorf geplündert. Die Täter hatten sich über eine Oberlichte in den Lagerraum gezwängt und Socken, Tormannhandschuhe, Unterwäsche und Fußballschuhe gestohlen. Spaziergänger fanden Mittwochabend in einem Wald nahe der Wechsel Straße (B 54) Schraubenzieher, Spielzeugfunkhandgeräte und Beute.