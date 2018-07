73-Jährige blieb in Klettersteig hängen

Enormes Glück hatte am Samstag eine 73-jährige Einheimische in Mayrhofen: Sie stieg ohne Ausrüstung in den Klettersteig „Zimmereben“ ein, blieb hängen und musste von sechs Bergrettern abgeseilt werden. Die Frau blieb unverletzt. Immer wieder werden die Einsatzkräfte bei diesem Steig zu ähnlichen Vorfällen gerufen!