Motorradfahrer (27) prallte gegen eine Steinmauer

Gegen 18.15 Uhr war ein 46-Jährige mit einem Traktor auf der L 114 in Fahrtrichtung Stanz im Mürztal unterwegs. Gerade als er nach links in eine Wiese abbiegen wollte, setzte ein nachkommender 27-jähriger Motorradlenker zum Überholen an. Er verriss sein Motorrad nach links auf den Radweg und stürzte gegen eine Steinmauer.