Grazer Medizin-Uni erhält mehr Platz für Anatomie

Das Wiener Architektenbüro Franz & Sue ZT GmbH - nach dessen Plänen auch an der Montanuniversität Leoben ein neues Studienzentrum entsteht - hat den Architekturwettbewerb gewonnen. „Zunächst startet gemeinsam mit den Sieger-Architekten die Planungsphase. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Die BIG als Bauherr und Liegenschaftseigentümer investiert rund 39 Millionen Euro in die Errichtung des neuen Anatomie Instituts“, kündigte BIG Geschäftsführer Hans-Peter Weiss an.