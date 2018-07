Horrorbilanz: Bereits 8 Biker fuhren in den Tod

„Das Wochenend-Wetter in der Steiermark hat zum Motorradfahren diesmal richtig eingeladen, da es fürs Baden doch zu kühl war“, betonte ein Polizist. Neben riskanten Überholmanövern oder wenig Erfahrung reicht aber oft schon Pech für einen verheerenden Unfall aus. So starb am Samstag ein 42-Jähriger in Strallegg, weil er den Spuren zufolge in einer Linkskurve einen etwa zehn Zentimeter hohen Randstein und in weiterer Folge einen Leitpflock streifte.