Zwei Nachbarn retteten eine 73-Jährige in Graz

Zwei Bewohner des Nachbarhauses im Bezirk Lend (26 und 29 Jahre) gelangten über einen Balkon im ersten Stock in die Wohnung der 73-Jährigen, brachten sie in Sicherheit und löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Graz-West eingeliefert.