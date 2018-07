Oststeiermark wieder von Unwettern getroffen

Wie geht es mit dem Wetter weiter? Zum Wochenstart dominieren in der Früh die Wolken, am Nachmittag können sich vor allem in der Obersteiermark kräftige Regenschauer und Gewitter bilden. Sonniger schaut es am Dienstag aus, einzelne Regenschauer sind in der Früh aber möglich. Dieser Trend sollte sich am Mittwoch fortsetzen.