Brand im Saunabereich: Rund 130 Gäste evakuiert

Laut Angaben der Polizei legten unbekannte Täter gegen 10.15 Uhr zwei Kopfstützen aus Holz auf die Steine des Saunaofens. Diese fingen zu brennen an, in weiterer Folge durchzog starker Rauch das gesamte Haus. Mitarbeiter des Hotels suchten daraufhin den Sauna-Bereich auf und konnten das Feuer selbstständig löschen. Die gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogenen Angestellten wurden von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Hall gebracht.