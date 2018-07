Frau in Bus verletzt: Jetzt werden Zeugen gesucht

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 16.05 Uhr in der Volksgartenstraße. Der Linienbus war in nordöstlicher Richtung unterwegs und wollte die Josefigasse überqueren. Plötzlich hielt ein silbernes Auto mit einem Wiener Kennzeichen (mit den Ziffern 9837) schräg vor dem Bus, eine Person stieg aus.