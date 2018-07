Essen vergessen: Küchenbrand in Wörgl

Wegen vergessener Speisen auf einer eingeschalteten Herdplatte kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Wörgl. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Wörgl von den Wohnungsinhabern, einem 25-jährigen Serben und seiner Mutter (50), gelöscht werden. Zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung wurden die beiden von der Rettung in das SpitalKufstein gebracht. Die FFW Wörgl war mit 3 Fahrzeugen und 11 Mann am Einsatzort und belüftete die Wohnung und auch das Stiegenhaus des Wohnhauses. Die Küche der Familie wurde stark beschädigt.